صحة غزة تُعلن عن آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، عدم تسجيلها لأي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، بعد إجراء 49 عينة جديدة.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: اجمالي عدد العينات، التي تم فحصها 12.000 عينة، منها 11.928 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.وفيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد.