"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 21/6/2020 وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020، وذلك لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية والكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة.



وأوضحت الوزارة، أن الجزء النظري من الامتحان، سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء (24-25 /8 /2020)، على أن يعقد الجزء العملي، أيام: الأربعاء والخميس والسبت (26- 27-29/ 8 /2020).



ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان الشامل مراجعة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للتعرف على تعليمات التسجيل، وبرنامج وقاعات الامتحان النظري ومواعيد جلسات عقد الامتحان، والبروتوكول الصحي أثناء تنفيذ الامتحان.



وجددت وزارة "التعليم العالي" إعفاءها لطلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان للدورة الثالثة على التوالي، دعماً لصمودهم في وجه الاحتلال.