الاحتلال يشرع بتخريب أراضٍ بوادِ الربابة المهدد بالمصادرة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حي وادي الربابة المهدد بالمصادرة، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بعمليات حفر وتخريب لأراضي الفلسطينيين فيه.



وأفادت مصادر محلية، أن ما يسمى بـ "سلطة الطبيعة" بحكومة الاحتلال، شرعت بعمليات حفر وتخريب لأراضي المواطنين في الحي، وبحراسة من قوات الاحتلال.



وتشهد أراضي حي وادي الربابة تكراراً وتصاعداً لاقتحامات المستوطنين لها، واعتداءاتهم على أصحابها.



ويحاول الاحتلال والمستوطنون منذ سنوات السيطرة على أراضٍ فلسطينية في وادي الربابة، بحجة أنها "أملاك غائبين".



وتبلغ مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة 60 دونمًا، لإقامة جسر تهويدي بين حي الثوري ومنطقة النبي داود، مروراً بحي وادي الربابة.



ويوجد في وادي الربابة، بؤرة استيطانية، ويعمل الاحتلال على مصادرة مزيد من أراضي الحي لصالح مشاريعه الاستيطانية، وخاصة في المناطق القريبة من المسجد الأقصى.