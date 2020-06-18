الديمقراطية تدين الإجراءات العدوانية الأميركية الجديدة بحق سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار الإدارة الأميركية، بفرض إجراءات حصار جديدة على سوريا الشقيقة، ضمن ما تطلق عليه (قانون قيصر)، ورأت في ذلك تصعيداً جديداً تلجأ إليه الولايات المتحدة، ضد سوريا وشعبها وجيشها وقيادتها، في إطار سياسة العبث الأميركية في أوضاع منطقتنا، بما يخدم (صفقة القرن) وخطة ترامب- نتنياهو، لتطبيق مشروع الضم، وتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وشق الطريق وإزالة العقبات أمام قيام حلف إقليمي، بشراكة بين دولة الاحتلال وبعض الأنظمة العربية.



وأضافت الجبهة: إن لجوء إدارة ترامب إلى فرض المزيد من إجراءات الحصار على سوريا الشقيقة، يندرج في سياق سياساتها العدوانية، وانتهاكها لمبادئ العلاقات والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، تحت شعارات مزيفة، تحاول الولايات المتحدة على الدوام، أن تتستر بها لتبرر أعمالها العدوانية ضد الشعوب.



ودعت الجبهة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووقف العبث الأميركي في المنطقة، والضغط على إدارة ترامب لوقف إجراءاتها العدوانية، تحت أي مسمى كان، ضد سوريا، وكوبا، وكوريا الديمقراطية، وروسيا، والصين، وإيران وونيكاراغوا وفنزويلا.



كما دعت الجبهة إلى أوسع جبهة على الصعيد الإقليمي والدولي تضم في صفوفها القوى الديمقراطية واليسارية والليبرالية والقومية والوطنية، للتصدي للعدوان، الذي يتخذ في كل مرحلة الصيغة التي تخدم مصالح الإمبريالية الأميركية.