الاحتلال يعتقل أحد حرّاس المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال، اعتقلت حارس المسجد الأقصى والأسير المحرر، فادي عليان، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.



ويذكر، أن عليان هو أسير محرر، اعتقله الاحتلال، آخر مرة مطلع كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، وأفرج عنه أواخر شباط/ فبراير من العام الجاري.



وصعدت قوات الاحتلال، خلال الفترة الماضية من اعتقالها للمقدسيين، وإبعادها للمرابطين عن المسجد، بهدف تفريغه من رواده، بالتزامن مع تزايد اقتحامات المستوطنين اليومية.