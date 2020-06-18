فروانة: (269) أسيراً من قطاع غزة في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أنه ووفقاً لأحدث المعطيات الإحصائية، فإن (269) أسيراً من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يشكلون نحو (6%) من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، والغالبية العظمى منهم يحتجزون في سجون الجنوب (النقب، نفحة، ريمون)، بينهم أسيرتان.



وقال فروانة: إن (28) أسيراً من أسرى القطاع يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأن الأسير حسن عبد الرحمن سلامة، المعتقل منذ 17 آيار/مايو 1996، هو الأعلى حكماً من بين أسرى غزة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد (48) مرة، بالإضافة إلى (20) عاماً، فيما يُعتبر الأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر (81 عاماً) هو أكبرهم وأكبر الأسرى سناً، ويُطلق عليه الفلسطينيون "شيخ الأسرى"، وأن (54) آخرين يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات، تتراوح ما بين 20 وأقل من مؤبد.



واشار فروانة إلى أن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، تتضمن (6) أسرى، وأن اثنين من هؤلاء مضى على اعتقالهما أكثر من 25 سنة، فيما يُعتبر الأسير ضياء الفالوجي، المعتقل منذ ما قبل (أوسلو) في 12 تشرين الأول/ أكتوبر1992 هو الأقدم، ويُطلق عليه عميد أسرى قطاع غزة.



وأوضح فروانة بأن أسرى القطاع، يعانون كباقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من سوء ظروف الاحتجاز، وقسوة المعاملة، وتعمد الإهمال الطبي، وعدم تقديم الرعاية الصحية الكافية والعلاج اللازم لهم، إضافة إلى معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، جراء توقف زيارات الأهل منذ أكثر من ثلاثة شهور بسبب (كورونا) وعدم توفير بدائل ملائمة ومناسبة تتيح لهم التواصل مع أسرهم، مما يفاقم من معاناة الطرفين، ويزيد من حالة القلق لدى كل طرف على الآخر.