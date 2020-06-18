عاجل

  • الرجوب: اجتماع المركزية غداً هام وتاريخي وحركة فتح ستقود الشارع

  • اقتصاد غزة يسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تُعلن عن إصابة 19 مواطن بفيروس (كورونا) بمحافظة الخليل

وزيرة الصحة تُعلن عن إصابة 19 مواطن بفيروس (كورونا) بمحافظة الخليل
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية. 

وأفادت الكيلة في تصريح عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك)، أن الإصابات الـ 19 في (الخليل وتفوح وحلحول وسعير) في محافظة الخليل.

وأعلنت وزيرة الصحة، في وقت سابق من اليوم، أن فلسطين دخلت في موجة ثانية من جائحة (كورونا)، بعد ازدياد عدد الإصابات بشكل ملحوظ بالضفة الغربية، مشددة على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين، بإجراءات السلامة والوقاية.

وكانت الكيلة، قد قررت اليوم، إغلاق مستشفى نابلس التخصصي، وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه، والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) لأحد كوادره الطبية.

وأعلنت الوزيرة، صباح اليوم، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، أربع إصابات في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، مما رفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 إصابة.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: العام 2020 الأخطر على حياة المعتقلين بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: العام 2020 الأخطر على حياة المعتقلين بسجون الاحتلال

صحة غزة تُعلن عن آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُعلن عن آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020

"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020

أسرى&#34;جلبوع&#34; لهيئة الأسرى: الاحتلال استغل جائحة (كورونا) كوسيلة عقابية مضاعفة بحقنا

أسرى"جلبوع" لهيئة الأسرى: الاحتلال استغل جائحة (كورونا) كوسيلة عقابية مضاعفة بحقنا

وزارة الاتصالات تُطلق نظام حوسبة المواقع الراديوية للشبكات اللاسلكية

وزارة الاتصالات تُطلق نظام حوسبة المواقع الراديوية للشبكات اللاسلكية

الاحتلال يشرع بتخريب أراضٍ بوادِ الربابة المهدد بالمصادرة

الاحتلال يشرع بتخريب أراضٍ بوادِ الربابة المهدد بالمصادرة

الديمقراطية تدين الإجراءات العدوانية الأميركية الجديدة بحق سوريا

الديمقراطية تدين الإجراءات العدوانية الأميركية الجديدة بحق سوريا

الاحتلال يعتقل أحد حرّاس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد حرّاس المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: العام 2020 الأخطر على حياة المعتقلين بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: العام 2020 الأخطر على حياة المعتقلين بسجون الاحتلال

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020

"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020

أسرى&#34;جلبوع&#34; لهيئة الأسرى: الاحتلال استغل جائحة (كورونا) كوسيلة عقابية مضاعفة بحقنا

أسرى"جلبوع" لهيئة الأسرى: الاحتلال استغل جائحة (كورونا) كوسيلة عقابية مضاعفة بحقنا

وزارة الاتصالات تُطلق نظام حوسبة المواقع الراديوية للشبكات اللاسلكية

وزارة الاتصالات تُطلق نظام حوسبة المواقع الراديوية للشبكات اللاسلكية

الاحتلال يشرع بتخريب أراضٍ بوادِ الربابة المهدد بالمصادرة

الاحتلال يشرع بتخريب أراضٍ بوادِ الربابة المهدد بالمصادرة

الديمقراطية تدين الإجراءات العدوانية الأميركية الجديدة بحق سوريا

الديمقراطية تدين الإجراءات العدوانية الأميركية الجديدة بحق سوريا

الاحتلال يعتقل أحد حرّاس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد حرّاس المسجد الأقصى

فروانة: (269) أسيراً من قطاع غزة في سجون الاحتلال

فروانة: (269) أسيراً من قطاع غزة في سجون الاحتلال

منوعات

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

عمر كمال يكشف نتائج التحقيق معه في النيابة

عمر كمال يكشف نتائج التحقيق معه في النيابة

والدة حلا الترك تفاجئ الجميع بظهورها بالفستان القصير

والدة حلا الترك تفاجئ الجميع بظهورها بالفستان القصير

طليقة ماجد المصري: فيروس (كورونا) أصابني بجلطات وضيق تنفس

طليقة ماجد المصري: فيروس (كورونا) أصابني بجلطات وضيق تنفس

بعد تصريحها بإصابتها بالفيروس.. منة فضالي: هذا حالي بعد (كورونا)

بعد تصريحها بإصابتها بالفيروس.. منة فضالي: هذا حالي بعد (كورونا)

أحلام تحسم الجدل بشأن &#34;اللايك&#34; لأصالة وتهاجم وتسخر

أحلام تحسم الجدل بشأن "اللايك" لأصالة وتهاجم وتسخر

الموت يُفجع صاحب &#34;وردة شامية&#34;

الموت يُفجع صاحب "وردة شامية"

بعد إصابته بـ(كورونا).. مصطفى درويش:عمرى ما كنت أتخيل إن الناس بتحبني كده

بعد إصابته بـ(كورونا).. مصطفى درويش:عمرى ما كنت أتخيل إن الناس بتحبني كده

هل تتذكرون طفلة &#34;سامي أوكسيد الكربون؟&#34; هكذا أصبحت في سن الـ15

هل تتذكرون طفلة "سامي أوكسيد الكربون؟" هكذا أصبحت في سن الـ15

مشهد لعبد المنعم عمايري يتمنى فيه الزواج من نجوى كرم

مشهد لعبد المنعم عمايري يتمنى فيه الزواج من نجوى كرم

عربي

شاهد.. الأردن: وصول أول رحلة طيران داخلي من عمّان إلى العقبة

شاهد.. الأردن: وصول أول رحلة طيران داخلي من عمّان إلى العقبة

واشنطن تضغط على لبنان لإحياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

واشنطن تضغط على لبنان لإحياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

سقوط أربعة صواريخ بالمنطقة الخضراء في بغداد ولا إصابات

سقوط أربعة صواريخ بالمنطقة الخضراء في بغداد ولا إصابات

شاهد: وصول العمال المحتجزين في ليبيا حاملين أعلام مصر

شاهد: وصول العمال المحتجزين في ليبيا حاملين أعلام مصر