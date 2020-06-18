وزيرة الصحة تُعلن عن إصابة 19 مواطن بفيروس (كورونا) بمحافظة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية.



وأفادت الكيلة في تصريح عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك)، أن الإصابات الـ 19 في (الخليل وتفوح وحلحول وسعير) في محافظة الخليل.



وأعلنت وزيرة الصحة، في وقت سابق من اليوم، أن فلسطين دخلت في موجة ثانية من جائحة (كورونا)، بعد ازدياد عدد الإصابات بشكل ملحوظ بالضفة الغربية، مشددة على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين، بإجراءات السلامة والوقاية.



وكانت الكيلة، قد قررت اليوم، إغلاق مستشفى نابلس التخصصي، وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه، والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) لأحد كوادره الطبية.



وأعلنت الوزيرة، صباح اليوم، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، أربع إصابات في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، مما رفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 إصابة.