شاهد.. الأردن: وصول أول رحلة طيران داخلي من عمّان إلى العقبة





رام الله - دنيا الوطنوصلت صباح الخميس، أول رحلة طيران محلية إلى مطار الملك حسين الدولي في محافظة العقبة، بعد إغلاقه منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، وفقاً لمفوض الشؤون الاقتصادية في سلطة إقليم العقبة، شرحبيل ماضي.وكان على متن الطائرة القادمة من مطار الملكة علياء الدولي 141 راكباً، حيث من المتوقع وصول الطائرة الثانية خلال أقل من ساعة على متنها 170 راكباً.وشهد المطار، استعدادات لاستقبال الزوار أهمها: إجراء فحص الحرارة للقادمين فور وصولهم، ووضع شارات الوقوف والتباعد داخل حرم المطار، بالإضافة إلى وضع معدات تعقيم للركاب وأمتعتهم.