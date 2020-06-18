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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: أربع وفيات جديدة بسبب (كورونا) في الولايات المتحدة والسعودية

الخارجية الفلسطينية: أربع وفيات جديدة بسبب (كورونا) في الولايات المتحدة والسعودية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة أربع فلسطينيين في الولايات المتحدة والسعودية بسبب (كورونا). 

وسجلت وزارة الخارجية والمغتربين، حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمواطنة عائشة ابو ليله في السبعينيات من عمرها ، بسبب فيروس (كورونا).

فيما أعلنت الخارجية، قبل قليل، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت الخارجية في بيان مقتضب عبر (تويتر)، أن حالتي الوفاة تعودان للمواطنين، أسعد سامح أسعد دلول (38 عاماً)، آمنة يوسف مقاط (62 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

وأعلنت الخارجية في وقت سابق، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعود للمواطن جميل محمد عبد الفتاح زياد الكسواني (63 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

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