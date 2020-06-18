الإعلان فلكياً عن موعد عيد الأضحى 2020

حدد الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، موعد عيد الأضحى لعام 2020 في الدول العربية.



وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إنه يُتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 الاثنين 20 تموز/ يوليو المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 تموز/ يوليو، غرة ذي الحجة، وتوافق الجمعة 31 تموز/ يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق ما نقلته (رؤيا) الأردنية.



متى تكون وقفة يوم عرفة 2020؟



ووفقًا لذلك تكون وقفة يوم عرفة يوم الخميس 30 تموز/ يوليو، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية هلال شهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.



رام الله - دنيا الوطن