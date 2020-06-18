واشنطن تضغط على لبنان لإحياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل





وبحسب الصحيفة اللبنانية، قالت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية اللبنانية: إن الرئيس ميشيل عون، أبلغ مقربين إليه منذ شهر، بنيته طرح هذا الملف مجددًا لاستيائه من طريقة إدارته في السابق، مما يعني نسف الإطار الموحد بشأن التلازم بين البر والبحر والجو.





وأضافت الصحيفة، أنه تم تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الجهات المعنية حول هذه القضية، بعد تشكيل الحكومة في إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن صحيفة (الأخبار) اللبنانية، قولها: إن "الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإحياء ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".