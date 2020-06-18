158 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 158 مستوطناً، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين، اقتحموا المسجد انطلاقاً من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي، قبل أن يغادروا المكان.