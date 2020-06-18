"التربية" تتسلم مشروع بناء مدرسة مهنية في صوريف



وتتكون المدرسة من ست غرف صفية، وأربعة مشاغل مهنية للذكور والإناث، ومختبرات متخصصة ومرافق، وذلك بتبرع سخي من عائلة المرحوم عبد القادر القاضي؛ بقيمة مليون و100 ألف دولار، هذا بالإضافة لتنفيذ الوزارة للأعمال الخارجية والأسوار والطاقة الشمسية بتكلفة 300 ألف دولار.



وفي هذا السياق، عبّر القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الأبنية واللوازم في التربية، م. فخري الصفدي، عن شكره لذوي المتبرع، مؤكداً أن هذا المشروع، جاء كثمرة الجهود التي تبذلها الوزارة والتواصل بين المتبرعين بالأرض والمبنى؛ لتنفيذ الأعمال الخارجية.



وأوضح الصفدي، أن هذا المشروع، يهدف إلى تعزيز التعليم المهني في المدارس كأحد فروع التعليم الثانوي، من خلال تقديم تدريبات متخصصة للطلبة بمجال الحرف المهنية، التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني، وبما ينسجم مع سياسات الحكومة؛ لتوفير فرص التشغيل، وتقليل نسب البطالة.





رام الله - دنيا الوطنتسلّمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، أعمال مشروع بناء وتجهيز مدرسة عبد القادر القاضي الثانوية المهنية المختلطة، في بلدة صوريف بمديرية تربية شمال الخليل.