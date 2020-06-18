سقوط أربعة صواريخ بالمنطقة الخضراء في بغداد ولا إصابات

الجيش العراقي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش العراقي في بيان: إن أربعة صواريخ، سقطت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم السفارة الأمريكية، وبعثات أخرى بالعاصمة العراقية، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية.



وبحسب (الغد العربي) تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضم أيضاً مكاتب حكومية لهجمات صاروخية مراراً لم تسفر عادة سوى عن أضرار طفيفة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.