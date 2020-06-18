الاحتلال يهدم خيمتين في الخليل ومغسلة مركبات ببيت لحم

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خيمتين في قرية التوانة جنوب الخليل، ومغسلة للمركبات في قرية المنشية قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت قرية التوانة، وهدمت خيمتين وصادرتهما، وسط محاولات أهالي القرية الاحتجاج ومنع عملية الهدم، فقام جنود الاحتلال، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.



وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال، مغسلة مركبات في قرية المنشية القريبة من بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفاد مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المنشية، وهدمت المغسلة التي تعود للمواطن علي الخطيب، بحجة عدم الترخيص.



وتواصل قوات الاحتلال، عمليات الهدم لمنازل المواطنين ومنشآتهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص، في إطار مساعيها الاستيطانية، وتنفيذ مخطط الضم لأجزاء من الضفة.