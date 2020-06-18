شاهد: وصول العمال المحتجزين في ليبيا حاملين أعلام مصر

رام الله - دنيا الوطنعاد المصريون المحتجزون في ليبيا إلى الأراضي المصرية، بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجهزة الدولة بإنهاء أزمتهم.وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، قد أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين، بعد تحديد هوياتهم، ومباشرة إجراءات التحقيق معهم.وبحسب (الغد العربي)، شهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب، إثر انتشار فيديوهات لعشرات المصريين تحت تهديد السلاح، ويتم تعذيبهم من قبل الميليشيات في ليبيا.وكان مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، أدان بأشد العبارات احتجاز وسوء معاملة مصريين بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، كما دعت بعثة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري، لتعذيب المصريين في ليبيا.