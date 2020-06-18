وزير خارجية الأردن يصل رام الله للقاء الرئيس عباس





ونقل الصفدي، رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.









رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، اليوم الخميس، عن وصول وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إلى فلسطين.وأفاد الشيخ في تغريدة عبر (تويتر)، أن الصفدي وصل للقاء الرئيس محمود عباس، في إطار الجهد المشترك؛ لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلي، وتداعياته على المنطقة".