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إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بـ (كورونا)

إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بـ (كورونا)
رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف، أن قائد البلاد السابق، أصيب بعدوى فيروس (كورونا) وهو في عزلة ذاتية حالياً.

وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للرئيس الكازاخستاني السابق، بحسب (الترا): "لسوء الحظ، أظهر أحدث اختبار لعدوى الفيروس التاجي نتيجة إيجابية، لا يوجد سبب للقلق، نور سلطان نزارباييف، يواصل العمل عن بعد".

وكان مجلس وزراء كازاخستان، قرر في وقت سابق، تشديد الحجر الصحي في ست مدن في البلاد، وسيتم بموجب ذلك إغلاق مراكز التسوق والترفيه، والأماكن العامة، وسيكون عمل وسائل النقل العام محدوداً.

وسُجل في كازاخستان، وفق أحدث البيانات، حتى 18 حزيران/ يونيو، أكثر من 15 ألف مريض بـ (كوفيد- 19)، توفي منهم 97 شخصاً.

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