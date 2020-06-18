تمديد توقيف أربعة أسرى مقدسيين بتهمة الاعتداء على المتطرف "غليك"







رام الله - دنيا الوطنقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مفيد الحاج، اليوم الخميس: إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مددت توقيف أربعة أسرى مقدسيين، بادعاء الاعتداء على الحاخام المتطرف يهودا غليك.وأضاف الحاج، في بيان صحفي، نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الأسرى، هم: قاسم طوطح، ويوسف سلطي، ومحمد حلواني، ومحمد السلطي، حيث تم تمديد اعتقالهم حتى يوم الجمعة 19/6/2020، مع شروط إطلاق سراحهم بدفع غرامة مالية بقيمة 500 شيكل وحبس منزلي حتى تاريخ 24/6/2020.