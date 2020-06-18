عاهل الأردن وولي عهد أبو ظبي يرفضان أي إجراء إسرائيلي للضم

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

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رام الله - دنيا الوطن

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وركز الاتصال الهاتفي، الذي جرى يوم أمس الأربعاء، على مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيالها، بحسب (الغد العربي).



وأكد الملك وولي عهد أبوظبي، رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، وهو ما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



وشدد الملك عبد الله على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



بدوره، أكد ولي عهد أبوظبي، تضامن بلاده الكامل مع الأردن، مشيداً بدور المملكة التاريخي، بقيادة الملك، في مساندة القضية الفلسطينية.



ولفت ولي عهد أبوظبي، خلال الاتصال، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقف مع الأردن، وتتحرك ضمن الإجماع العربي بكل أدواتها السياسية والدبلوماسية؛ للتحذير من خطورة قرار ضم الأراضي الفلسطينية، وتداعياته المتوقعة.