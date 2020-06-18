الاقتصاد بغزة تسمح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، السماح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة، وفق الإجراءات الوقائية، على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الفنية والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) في حال استيراد سلع مستخدمة.



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة: إن وكيل الوزارة الدكتور رشدي وادي، أصدر قراراً إدارياً برقم 47 لسنه 2020، بشأن السماح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة، ضمن المتطلبات الفنية والصحية.



وأوضح القرار، أن المتطلبات الفنية، أن تحمل الأجهزة بطاقة بيان، يظهر عليها سنة الإنتاج والتفاصيل الفنية الخاصة بالجهاز، ويمنع إدخال الأجهزة بدون هذه البطاقة، ولا يزيد عمر الثلاجة عن سبع سنوات، والغسالة عن ثلاث سنوات، وأن تكون الأجهزة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وأن تخلو من التلف والصدأ.



وبين القرار، أن المتطلبات الصحية، تتمثل في أن يتم حجز الغسالات والثلاجات في المعبر لمدة 24 ساعة، وتقوم الشركة الموردة بتوفير عامل؛ لتنظيف وتطهير الأجهزة بمادة الكلور من الخارج، وتنظيف الغسلات من الداخل بالماء والصابون.



وأشار القرار إلى أنه يجب تشغيل الغسالة دورة كاملة مع وضع مادة الكلور بتركيز 500 جزء بالمليون، كذلك يجب على العمال ارتداء الواقيات الشخصية، وكفات شديدة التحمل، ومرايل واقية وكمامات وواقٍ للوجه والعينين، أثناء وقبل القيام بعملية التنظيف والتطهير.