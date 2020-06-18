الصحة تُعلن دخول فلسطين في موجة ثانية من جائحة (كورونا)

وكانت الكيلة قد قررت اليوم إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة بـفيروس كورونا لأحد كوادره الطبية.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، أن فلسطين، دخلت في موجة ثانية من جائحة (كورونا)، بعد ازدياد عدد الإصابات بشكل ملحوظ بالضفة الغربية.وشددت الوزيرة في تصريح مقتضب، عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك)، على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين، بإجراءات السلامة والوقاية.وأعلنت الوزيرة، صباح اليوم، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، أربع إصابات في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، مما رفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 إصابة.