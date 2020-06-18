حماس: زيارة رئيس (موساد) المرتقبة للدول العربية جريمة بحق الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع،: إنه في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون خطة الضم، ويخوضون معركة مع الاحتلال لاستراد أرضهم ونيل حقوقهم، يعلن رئيس (موساد) الإسرائيلي، عزمه القيام بجولة لعدد من الدول العربية؛ لتوضيح موقف حكومة الاحتلال من خطة الضم، وذلك في محاولة فاشلة لتمريرها، ونيل شرعية مزيفة على الأراضي الفلسطينية، تنفيذاً لـ (صفقة القرن).



وأكد القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن جولة رئيس (موساد) المنوي القيام بها، هي خطوة خطيرة، وتمثل جريمة بحق شعبنا الفلسطيني في حال تمت، وهو ما يتوجب رفضها، وإغلاق كل الأبواب في وجه الاحتلال وقادته.



وأضاف: إن أي استقبال لقادة الاحتلال في العواصم العربية والإسلامية، والتطبيع معه، هو مجرَّم فلسطينياً، وخنجر مسموم في ظهر شعبنا، ويأتي في إطار تنفيذ (صفقة القرن) التي تعتمد على دمج الاحتلال في المنطقة العربية، وجعله جزءاً منها.