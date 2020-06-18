وزارة الأوقاف تدعو كبار السن والمرضى والأطفال إلى الصلاة في البيوت

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، كافة المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال الى الصلاة في البيوت وتجنب الاختلاط وذلك في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس (كورونا).



وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الاوقاف، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن الظروف الاستثنائية التي نعيشها مع استمرار انتشار الفيروس يتطلب منا أن نخطوا خطوات في اتجاه ابعاد الأذى والضرر عن أنفسنا وأطفالنا وشيوخنا تطبيقا للحكم الشرعي واستجابة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم) وتماشيا مع الرأي الصحي بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان.



وأشار أبو الرب إلى أن الوزارة أتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والتي تتطابق مع البروتوكول الصحي العالمي في المساجد كلبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة عند صلاة الجماعة والتباعد واختصار خطبة الجمعة والصلاة بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة.



كما أوضح أن جميع مديرات الأوقاف بمختلف محافظات الوطن مستمرة بتعقيم كافة المساجد بشكل دوري بالاضافة الى انتداب أطباء من الصحة للحديث عن الفايروس في درس الجمعة بالمساجد المركزية.



وأكد أبو الرب على ضرورة الالتزام بما يصدر عن الحكومة الفلسطينية من تعليمات وإرشادات موجهة للجميع وقايةً وحفظاً للسلامة العامة ، والابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات فقط من مصدرها الرسمي المختص والمكلفين بذلك.