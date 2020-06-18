توقف الاتصالات بين إسرائيل وأمريكا بشأن خطة الضم.. ما السبب؟

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حول خطة الضم، توقفت بسبب الخلافات بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) بهذا الشأن.



وبحسب الصحيفة، قالت مصادر مطلعة: إن الإدارة الأمريكية أوضحت، أنه لا يمكن دفع هذه الخطة قدمًا في ظل الانقسام بين الحزبين.



ومن المقرر، عقد جلسة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، خلال الأيام المقبلة، بهدف ردم الهوة، وعرض موقف متفق عليه على واشنطن.



وفي السياق، ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، ينوي عرض خطة الضم على الحكومة، للمصادقة عليها حتى في حال استمرار رفض (أزرق أبيض).



وأضافت، أن نتنياهو قال في أحاديث مغلقة: إنه إذا ما تمت عرقلة تمرير الخطة، فلن يتردد في اللجوء إلى الانتخابات.