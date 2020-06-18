شؤون فلسطينية

مستعربون يختطفون شابًا من أريحا

مستعربون يختطفون شابًا من أريحا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم الخميس، شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية، وفق وكالة (وفا) الرسمية، بأن قوة من المستعربين، تسللت عبر مركبة، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، إلى المخيم، واقتحمت منزل الشاب محمد عبد الكريم أبو زينة، واختطفته.

وأضافت المصادر، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم.

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