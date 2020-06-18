إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله لمركز حجر لإصابة أحد كوادره بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، إغلاق مستشفى نابلس التخصصي، وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى، الذين كانوا متواجدين داخله.



وكشفت وزيرة الصحة عبر صفحة الوزارة الرسمية على (فيسبوك) أن إغلاق مستشفى نابلس التخصصي، جاء بعد تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) لأحد الكوادر الطبية العاملة.



أعلنت الكيلة، صباح اليوم، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.أربع إصابات في الخليل، وواحدة مدينة نابلس، لتصل حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 إصابة.