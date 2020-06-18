أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم الخميس



الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 33 شيكلاً.

سردينة: 23 شيكلاً.

مليطة: 42 شيكلاً.

سويسي: 25 – 35 شيكلاً.

طرخرون: 23 شيكلاً.

فريدي: 30 شيكلاً.

لوكس صخر: 50 شيكلاً.

سلطان إبراهيم: 28 شيكلاً.

سكمبلة: 9 شواكل.

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة اليوم الخميس، على النحو التالي:العجل: 36 شيكلاً.بتلو: 40 شيكلاً.الضاني: 45- 50 شيكلاً.طبق البيض:9 شواكل.الدجاج:1ك = 10 – 11 شيكلاً.صدر: 22 شيكلاً.شيش: 23 شيكلاً.فخد: 12 – 13 شيكلاً.دبوس: 13 شيكلاً.جناح: 9 شواكل.كبدة: 16 شيكلاً.1ك = 10 شواكل.صدر: 15 شيكلاً.فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.فخد ذكر بظهر: 10 شواكل.فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.جناح: 9 شواكل.رقاب حبش: 3 بـ 10 شواكل.رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.