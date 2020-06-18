وفاة فلسطيني جراء فيروس (كورونا) في أمريكا





وأفادت وزارة الخارجية، في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن حالة الوفاة، تعود للمواطن جميل محمد عبد الفتاح زياد الكسواني (63 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.