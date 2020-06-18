وفاة فلسطيني جراء فيروس (كورونا) في أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وزارة الخارجية، في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن حالة الوفاة، تعود للمواطن جميل محمد عبد الفتاح زياد الكسواني (63 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).
التعليقات