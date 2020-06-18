الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بيت لحم.
وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حاتم يوسف الرفاتي من منطقة الجبل في مدينة بيت لحم، وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو طالب جامعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بيت لحم.
وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حاتم يوسف الرفاتي من منطقة الجبل في مدينة بيت لحم، وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو طالب جامعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
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