الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بيت لحم.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حاتم يوسف الرفاتي من منطقة الجبل في مدينة بيت لحم، وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو طالب جامعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.