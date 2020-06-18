محافظ الخليل يقرر إغلاق حلحول وتفوح ومنطقة عروض المسجد خمسة أيام







رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، استناداً لإعلان الرئيس محمود عباس، بفرض حالة الطوارئ، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة، اتخاذ عدة إجراءات احترازية وقائية في الخليل، بعد تسجيل 35 إصابة في المحافظة.وقرر المحافظ وفق صفحة المحافظة الرسمية على (فيسبوك) إغلاق مدينة حلحول وقرية تفوح ومحيط منطقة عروض مسجد المحسنين، لمدة خمسة أيام حتى مساء الاثنين المقبل.ويسمح فقط بعمل محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في تلك المناطق المغلقة، بينما تكون الصلاة في الأماكن الأخرى من محافظة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة.