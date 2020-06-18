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  • السفير الأسدي: ما يحدث للجالية الفلسطينية بالسعودية من إصابات ووفيات بـ(كورونا) يحدث للجميع

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السفير الأسدي يكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

السفير الأسدي يكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية
صورة من السعودية التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال السفير محمود الأسدي، قنصل دولة فلسطين في جدة: إن ما يحدث للجالية الفلسطينية من إصابات ووفيات نتيجة فيروس (كورونا) المتفشي في المملكة العربية السعودية، هو أمر يحدث مع جميع المقيمين في المملكة من الجاليات الأخرى، وهذه الأزمة عامة، وغير مقتصرة على جالية معينة، مبينًا أنهم يتابعون أحوال أبناء الجالية عن بُعد، منعًا للمخالطة.

وأوضح الأسدي لـ"دنيا الوطن"، أن أعداد الوفيات والإصابات ترتفع في معظم مناطق السعودية، وهذا بسبب الكثافة السكانية، ببعض المناطق، والمخالطة الكبيرة التي تحدث جراء ذلك، مضيفًا: "كنت قد تحدثت مع نجل أحد المتوفين من جاليتنا، وأخبرني أن والده لا يخرج إلا للضرورة القصوى، ورغم ذلك توفي، وهذا قدر الله".

وأشار إلى أنه لا يعتقد وجود أي سبب يؤدي لوفاة الفلسطينيين تحديدًا، فالأمر يحدث للجميع، مشيرًا إلى أنهم يبلغون بوجود إصابات ووفيات لفلسطينيين في حال قام ذوو المصابين والمتوفين بالإبلاغ عن ذلك، لأن المستشفيات فقط تُعلن الأرقام دون تحديد الجاليات التي أصيبت وأسمائهم.

وبيّن الأسدي، أن أهالي المتوفى، بعد ذلك يأتون لاستخراج شهادة وفاة لدفن الجثة، وبالتالي تقوم الجالية بعملية الإحصاء واستخراج الشهادة، وإبلاغ وزارة الخارجية الفلسطينية بالحالات والأسماء، مشيرًا إلى أن عمليات الدفن تتم لكل المتوفين من كل الجاليات يوميًا، ولا يحضرها سوى عدد معين من أهالي المتوفى.

ولفت القنصل الفلسطيني إلى أنهم بعد ذلك، يتواصلون مع عائلة المتوفى لمعرفة من خالط، ومن ظهرت عليه أعراض المرض، ويتم متابعة المريض وحثه على الالتزام بالحجر الصحي، حتى الانتهاء من مراحل التعافي، داعيًا كافة أفراد الجالية للالتزام بالحجر المنزلي، وعدم الخروج إلا للحاجة المُلحة.

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