نائب محافظ الخليل: سقوط المستشفى الحكومي بـ (كورونا) سيشكل كارثة على كافة أنحاء المحافظة

من محافظة الخليل

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال نائب محافظ الخليل، خالد دودين: إن حركة العمال ما بين الخليل وأراضي 48، أحد أهم أسباب انتشار الفيروس في المحافظة، وكذلك دخول أهالي النقب، والتنقل ما بين الخليل والقدس، نتيجة وجود أقرباء لأهالي الخليل في القدس، كل ذلك أدى لحدوث إصابات كبيرة في الساعات والأيام الماضية.



وأوضح دودين خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنهم لاحظوا وجود حالة من الاستهتار واللا مُبالاة من قبل بعض المواطنين، في استخدام وسائل الوقاية اللازمة، لافتًا إلى أننا قد نكون أمام جولة ثانية من وباء (كورونا) في الخليل.



وأشار إلى أنهم دقوا ناقوس الخطر في محافظة الخليل، خاصة مع اكتشاف حالات مُصابة بداخل مبنى مستشفى الخليل الحكومي، مبينًا أن هذا هو أخطر حدث منذ تفشي الوباء في الخليل، كما أن المخيف في هذا أن إصابة مرضى الكلى بفيروس (كورونا) والذين تم إغلاق قسمهم، يعني أننا أمام مصيبة جديدة، لا سيما وأن مرضى الكلى مناعتهم ضعيفة.



وتابع: "هذا المستشفى يضم 300 مريض، و500 طبيب وممرض، ويدخله يوميًا ما لا يقل عن 300 مُراجع لعيادات المستشفى، وبالتالي سقوط المستشفى سيشكل كارثة على كافة أنحاء محافظة الخليل بمدنها وقراها".



ونفى دودين إمكانية إغلاق المحافظة بشكل كامل، بدعوى أن الإغلاقات ليست السبب الرئيسي في التعافي أو القضاء على الوباء، وإنما السبب هو عدم اتخاذ المواطنين الاحتياطات اللازمة للوقاية، وفق تعبيره.