الصحة المصرية: تسجيل 84 حالة وفاة و1363 إصابة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 84 حالة وفاة، و1363 إصابة جديدة، بفيروس (كورونا)، اليوم الأربعاء.



وقالت خلال مؤتمر صحفي: "إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 14566 حالة"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم، هو 49219 حالة من ضمنهم 13141 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و1850 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ووجهت الوزيرة بتوفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعي إضافي، بمستشفيات القاهرة خلال الأسبوع المقبل، كما وجهت بإعداد تقرير يومي بحالات الوفاة والحالات التي يتم استقبالها بمستشفيات القاهرة الكبرى، وحالات الوفاة للتأكد من كفاءة سير العمل، وحصول المرضى على أفضل خدمة طبية، وأكدت تخصيص مركز صحة القطامية لاستقبال حالات الاشتباه بـ (كورونا) لمرضى الأورام، وضعف المناعة.



وقالت زايد: "سيتم صرف أدوية الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية من المستشفيات والمراكز التابعة والقوافل العلاجية المتنقلة".