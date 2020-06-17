هنية: حماس جاهزة للتعامل مع مساعي المصالحة المنسجمة مع رؤاها وقيمها الوطنية

اسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، بأي تحرك إيجابي، يدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة حين يأتي من النخب العربية، الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني.



وخلال لقائه ممثلين عن مجموعة السلام العربي بخصوص مبادرتهم حول الوحدة الوطنية الفلسطينية، أكد هنية على جاهزية حماس للتعامل مع المساعي المنسجمة مع رؤاها وقيمها الوطنية، المتعلقة بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية.



ودعا هنية لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير؛ لمواجهة الخطوات التصعيدية الخطيرة، التي تقوم بها حكومة الاحتلال ومساعيها الخبيثة في القرصنة على أجزاء من الضفة الغربية ضمن "مشروع الضم" الذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ مبدأ الاستعمار الإحلالي من خلال قضم الأرض، وطرد سكانها الأصليين، وتفتيت قضيتهم في أصقاع الأرض.



وقال رئيس المكتب السياسي: "إن حماس إذ تؤمن بأهمية كل حراك عربي وإقليمي ودولي، ينصف الشعب الفلسطيني، لتؤكد على ترحيبها مرةً أخرى، بما تضمنته مساعي مجموعة السلام العربي في وساطتها، مؤكدة على دعمها الحثيث لهذه المبادرة، بما يدفع باتجاه وحدة شعبنا الفلسطيني، وتحقيق مطالبه العادلة".



وأشار هنية إلى أنه سيتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية، معتبرًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة تشاورات، عقدها رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس حسام بدران، مع منسق المجموعة، سمير حباشنة.