مدير صحة رام الله: إغلاق متنزه ومطعم لعدم التزامهما بإجراءات السلامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور وائل الشيخ، مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة، إغلاق متنزه ومطعم بالمحافظة.
وأشار إلى أنه لن يتم التهاون مطلقاً مع أي مقهى أو متجر أو مؤسسة لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف، أن طواقم وزارة الصحة، تقوم بجولات رقابية مكثفة لضمان التزام الجمهور والمؤسسات والمراكز التجارية والمقاهي، بالبروتوكولات الصحية.
أعلن الدكتور وائل الشيخ، مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة، إغلاق متنزه ومطعم بالمحافظة.
وأشار إلى أنه لن يتم التهاون مطلقاً مع أي مقهى أو متجر أو مؤسسة لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف، أن طواقم وزارة الصحة، تقوم بجولات رقابية مكثفة لضمان التزام الجمهور والمؤسسات والمراكز التجارية والمقاهي، بالبروتوكولات الصحية.
التعليقات