حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بمجموعة السلام العربي بشأن مبادرة الوحدة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة (حماس)، حسام بدران، بيان صحفي، حول لقاء ثنائي جمع قيادة الحركة بممثلين عن مجموعة السلام العربي، بخصوص مبادرتهم حول الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، وجاء فيه:
التقت قيادة الحركة ممثلةً برئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ إسماعيل هنية وكذلك رئيس مكتب العلاقات الوطنية بممثلين عن مجموعة السلام العربي مساء أمس الثلاثاء، بخصوص مبادرتها للتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.
وقد ضمّ اللقاء من أعضاء مجموعة السلام العربي كلاً من السادة: سمير حباشنة، وعلى ناصر محمد، وأكرم عبد اللطيف، وفلاح النقيب، وعبد السلام المجالي، ومحمد الرميحي، ومروان الفاعوري، وعباس زكي.
وقد عبّر رئيس الحركة الأخ إسماعيل هنية عن تقديره لهذه المبادرة مؤكدًا على ترحيب الحركة بأي تحرك إيجابي يدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة حين يأتي من النخب العربية الحريصة على مصلحة شعبنا، معتبرًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة تشاورات عقدها الأخ حسام بدران مع منسق المجموعة م. سمير حباشنة.
وتعتبر الحركة هذا الجهد ينم عن حرص المجموعة على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته.
وتؤكد جاهزيتها للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية، مؤكدة أن موافق الحركة الوطنية تؤمن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي إنجاز وطني مهم وهي البيت الفلسطيني الذي ينبغي أن يضم الكل الفلسطيني في إطار الشراكة، وعقد الإطار القيادي المؤقت خصوصا في ظل الخطوات التصعيدية الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الصهيوني ومساعيها الخبيثة في القرصنة على أجزاء من الضفة الغربية ضمن "مشروع الضم" الذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ مبدأ الاستعمار الإحلالي من خلال قضم الأرض وطرد سكانها الأصليين وتفتيت قضيتهم في أصقاع الأرض.
إن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل حراك عربي وإقليمي ودولي ينصف الشعب الفلسطيني، لتؤكد على ترحيبها مرةً أخرى بما تضمنته مساعي مجموعة السلام العربي في وساطتها، مؤكدة على دعمها الحثيث لهذه المبادرة، بما يدفع باتجاه وحدة شعبنا الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة.
ونحن سنتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، وجاء فيه:
التقت قيادة الحركة ممثلةً برئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ إسماعيل هنية وكذلك رئيس مكتب العلاقات الوطنية بممثلين عن مجموعة السلام العربي مساء أمس الثلاثاء، بخصوص مبادرتها للتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.
وقد ضمّ اللقاء من أعضاء مجموعة السلام العربي كلاً من السادة: سمير حباشنة، وعلى ناصر محمد، وأكرم عبد اللطيف، وفلاح النقيب، وعبد السلام المجالي، ومحمد الرميحي، ومروان الفاعوري، وعباس زكي.
وقد عبّر رئيس الحركة الأخ إسماعيل هنية عن تقديره لهذه المبادرة مؤكدًا على ترحيب الحركة بأي تحرك إيجابي يدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة حين يأتي من النخب العربية الحريصة على مصلحة شعبنا، معتبرًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة تشاورات عقدها الأخ حسام بدران مع منسق المجموعة م. سمير حباشنة.
وتعتبر الحركة هذا الجهد ينم عن حرص المجموعة على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته.
وتؤكد جاهزيتها للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية، مؤكدة أن موافق الحركة الوطنية تؤمن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي إنجاز وطني مهم وهي البيت الفلسطيني الذي ينبغي أن يضم الكل الفلسطيني في إطار الشراكة، وعقد الإطار القيادي المؤقت خصوصا في ظل الخطوات التصعيدية الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الصهيوني ومساعيها الخبيثة في القرصنة على أجزاء من الضفة الغربية ضمن "مشروع الضم" الذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ مبدأ الاستعمار الإحلالي من خلال قضم الأرض وطرد سكانها الأصليين وتفتيت قضيتهم في أصقاع الأرض.
إن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل حراك عربي وإقليمي ودولي ينصف الشعب الفلسطيني، لتؤكد على ترحيبها مرةً أخرى بما تضمنته مساعي مجموعة السلام العربي في وساطتها، مؤكدة على دعمها الحثيث لهذه المبادرة، بما يدفع باتجاه وحدة شعبنا الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة.
ونحن سنتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية.
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