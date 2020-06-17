شؤون فلسطينية

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بمجموعة السلام العربي بشأن مبادرة الوحدة الفلسطينية

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بمجموعة السلام العربي بشأن مبادرة الوحدة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة (حماس)، حسام بدران، بيان صحفي، حول لقاء ثنائي جمع قيادة الحركة بممثلين عن مجموعة السلام العربي، بخصوص مبادرتهم حول الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، وجاء فيه: 

التقت قيادة الحركة ممثلةً برئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ إسماعيل هنية وكذلك رئيس مكتب العلاقات الوطنية بممثلين عن مجموعة السلام العربي مساء أمس الثلاثاء، بخصوص مبادرتها للتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وقد ضمّ اللقاء من أعضاء مجموعة السلام العربي كلاً من السادة: سمير حباشنة، وعلى ناصر محمد، وأكرم عبد اللطيف، وفلاح النقيب، وعبد السلام المجالي، ومحمد الرميحي، ومروان الفاعوري، وعباس زكي.

وقد عبّر رئيس الحركة الأخ إسماعيل هنية عن تقديره لهذه المبادرة مؤكدًا على ترحيب الحركة بأي تحرك إيجابي يدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة حين يأتي من النخب العربية الحريصة على مصلحة شعبنا، معتبرًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة تشاورات عقدها الأخ حسام بدران مع منسق المجموعة م. سمير حباشنة.

وتعتبر الحركة هذا الجهد ينم عن حرص المجموعة على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته. 

وتؤكد جاهزيتها للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية، مؤكدة أن موافق الحركة الوطنية تؤمن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي إنجاز وطني مهم وهي البيت الفلسطيني الذي ينبغي أن يضم الكل الفلسطيني في إطار الشراكة، وعقد الإطار القيادي المؤقت خصوصا في ظل الخطوات التصعيدية الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الصهيوني ومساعيها الخبيثة في القرصنة على أجزاء من الضفة الغربية ضمن "مشروع الضم" الذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ مبدأ الاستعمار الإحلالي من خلال قضم الأرض وطرد سكانها الأصليين وتفتيت قضيتهم في أصقاع الأرض.

إن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل حراك عربي وإقليمي ودولي ينصف الشعب الفلسطيني، لتؤكد على ترحيبها مرةً أخرى بما تضمنته مساعي مجموعة السلام العربي في وساطتها، مؤكدة على دعمها الحثيث لهذه المبادرة، بما يدفع باتجاه وحدة شعبنا الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة.

ونحن سنتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية.

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