الرجوب: نطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل للوقوف بوجه الغطرسة الإسرائيلية

طالب

اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح،

الاتحاد الأوروبي، بالتحرك بشكل عاجل لدى دول الاتحاد الأوروبي؛ للوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية، مؤكداً أهمية الموقف الأوروبي؛ لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، الهادفة لقتل آمال شعبنا بإقامة دولته المستقلة.





وأطلع الرجوب، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فن بورجسدرف، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، في ضوء قرار القيادة الفلسطينية الأخير، والقاضي بالتحلل من كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.





جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما في مدينة رام الله اليوم، حيث أشار الرجوب إلى أن هذا القرار، جاء رداً على تنصل الاحتلال المستمر من تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع دولة فلسطين، إضافة لتهربه من تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية.

ووضع الرجوب ضيفه في صورة الخطوات التي اتخذتها فلسطين للوقوف في وجه خطة الضم الإسرائيلية، لمناطق واسعة من أراضي دولة فلسطين.



ووضع الرجوب ضيفه في صورة الخطوات التي اتخذتها فلسطين للوقوف في وجه خطة الضم الإسرائيلية، لمناطق واسعة من أراضي دولة فلسطين.

بدوره، أكد الممثل الأوروبي، أن الاتحاد يدعم بقوة إحياء عملية السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وفق حل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطن