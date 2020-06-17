شؤون فلسطينية

تسجيل أربع إصابات جديدة بالخليل ورام الله والعدد اليومي يرتفع لـ 39

تسجيل أربع إصابات جديدة بالخليل ورام الله والعدد اليومي يرتفع لـ 39
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (2 حلحول، إصابة في مدينة الخليل، إصابة في رام الله).

وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يرفع حصيلة الإصابات في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة منذ صباح اليوم إلى 39 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 745.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل (ترقوميا، وبيت كاحل، وحلحول، ومدينة الخليل)، إضافة إلى إصابة جديدة في رام الله.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، أن عدد الإصابات ارتفع منذ الصباح إلى 35 إصابة، بينها 33 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة رام الله والبيرة.

وأضافت: "بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 735 مصاباً".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الإصابات لمخالطي مصابين في مدينة الخليل وتفوح بمحافظة الخليل.

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