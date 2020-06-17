"الخارجية": باكورة "عودة الأحباب" العالقين ستصل أرض الوطن بعد غد قادمة من كندا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن باكورة نجاحات حملة "عودة الأحباب" قيد الإنجاز والتحقق، مؤكدة أن طلائع العالقين العائدين ستصل صباح بعد غد الجمعة، التاسع عشر من الشهر الجاري، إلى الأردن الشقيق على متن طائر للخطوط الملكية الأردنية قادمة من كندا، تقل على متنها رعايا أردنيين وفلسطينيين عالقين، في أول عملية إجلاء مشتركة تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والأردني.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أنها أنهت وجهاز المخابرات العامة، جميع التنسيقات والترتيبات اللازمة للقيام بهذه العملية وإتمامها، بتنسيق كامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وسفير المملكة لدى دولة فلسطين.



وأشارت إلى أن عدد المواطنين والطلبة العالقين الذين سيصلون صباح الجمعة يبلغ 28 عالقا، تم الانتهاء من ترتيب نقلهم من المطار إلى الجسر مباشرة في طريقهم إلى أرض الوطن، حيث سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد في وزارة الصحة الفلسطينية.



وتمنت الوزارة وصولا آمنا وصحيا للرعايا الفلسطينيين والأردنيين، مجددة شكرها للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، على جميع التسهيلات والمساعدة لإنجاح هذه العملية، كما أعربت عن شكرها لسفير المملكة لدى دولة فلسطين.



وأكدت أن سفارتي دولة فلسطين لدى كندا والمملكة الأردنية الهاشمية بذلتا جهودا مضنية في متابعة أوضاع العالقين الصحية والمعيشية وتأمين نجاح إجلائهم.