بعد تخفيف الاجراءات الوقائية.. هل ستعود السياحة الى مدينة بيت لحم؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد جريس قمصية، الناطق باسم وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، أن السياحة ستعود إلى مدينة بيت لحم بكل تأكيد، ولكن حتى اللحظة لا توجد مؤشرات حول موعد عودتها، لأن الفايروس لم يختف للأبد.



وأشار قمصية في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن عودة إلى مدينة بيت لحم، مرتبط بقرار من السلطات المختصة في وزارة الصحة، بعد تخفيف الإجراءات والبروتوكولات الوقائية اللازمة، وبعد موافقة الحكومة الفلسطينية على استئناف السياحة الوافدة من جديد.



وقال: "نحن في الوزارة، أتممنا كل البرامج المطلوبة والبروتوكولات اللازمة لإعادة الحياة للقطاع السياحي، وجهزنا كل الخطط اللازمة من حيث الإجراءات الوقائية داخل الفنادق، وبرامج الرحالات السياحية، والمتاجر وأماكن الزيارة".



وأضاف: "نحن بانتظار ساعة الصفر، عندما يكون هناك قرار، بأن الوضع الصحي يسمح لاستقبال السياحة الوافدة، في هذه اللحظة نكون جاهزون".