أبو سيف: تراث القدس ومؤسساتها الثقافية في خطر





وأدان أبو سيف، كل ما يقوم به الاحتلال في القدس والخليل المدينتين المقدستين لنا جميعاً كمسلمين من تهويد وسرقة الآثار وإغلاق المؤسسات الثقافية، مؤكداً ضرورة تقديم كل انواع الدعم لمؤسسات القدس التي من شأنها محاربة كل ممارسات الاحتلال والمحافظة على هوية المكان.



وشدد أبو سيف قائلا: لا يجوز بأي حال أن ننسى قضيتنا الأساسية، نحن شعب يعيش تحت احتلال يريد أن يسرق أرضنا ومقدراتنا وتاريخنا وإرثنا وثقافتنا. يسعى الاحتلال وبكل الوسائل تهويد المدينة المقدسة ومنع حتى النشاطات الثقافية وفرض قيوداً على المؤسسات العاملة في المدينة من أجل سلبها هويتها وانجاح مخطط التهويد والضم.



جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في منظمة العالم الاسلامي للتربية والثقافة والعلوم الايسيسكو حول استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات (كوفيد_ ١٩) بمشاركة الأمين العام لمنظمة العالم الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ومدير عام الايسيسكو محمد بن سالم المالك وبرئاسة وزيرة ثقافة الإمارات نورة الكعيبي.



وأكد الوزير أبو سيف أن الثقافة بكل إبداعاتها أثبتت خلال الجائحة أنها هامة، الأمر الذي يتطلب منّا استمراراً واستدامة، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة والثقافة الإلكترونية وتوظيفهما في نشر المعرفة، وأضاف أننا بحاجة لتجميع المحتوى الرقمي الفلسطيني وزيادته، الأمر الذي دفعنا لإطلاق قناة "الثقافية" التي تعنى بتجميع المحتوى الرقمي المعرفي والثقافي الفلسطيني.



وأشار الوزير أبو سيف إلى أن الثقافة عابرة للحدود بقدر ارتكازها على الهوية المحلية، مشدداً على أهمية التشارك من أجل أن نجعل المنتج الثقافي أكثر مقدرة على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، والتأكد من رفع مستوى ما نقدمه للجمهور.



وختم أبو سيف أن الثقافة التي كانت دائماً معيناً على صمود الإنسان يجب أن تبقى دائماً مصدراً لإلهامنا للتفكير في المستقبل، وإن نضالنا الجماعي من أجل بقاء البشرية يجب أن يرتبط برفضنا المستمر والمطلق للظلم وللاحتلال ولمصادرة حقوق الشعوب، لأن هذا هو جوهر انسانيتنا.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن سلطات الاحتلال تمعن في ظلمها وتسعى لتنفيذ مخططها الخطر بما يسمى ضم الضفة الغربية مستغلة إنشغال العالم بانتشار الوباء، وأدان هذه السياسات التي تسعى لتشويه المشهد الاسلامي وعروبة القدس وتراثها الفلسطيني.