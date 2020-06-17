وزارة التعليم تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن موعد نتائج الثانوية العامة

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتور بصري صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، لافتا إلى أنه بهمة الأسرة التربوية تم الإنتهاء من مشهد الإمتحانات اليوم الأربعاء.



وقال صالح لـ "دنيا الوطن": "الكثير من دول المنطقة، ألغت امتحانات الثانوية بسبب ظروف (كورونا)، لكن بحمد الله نحن أنهينا الامتحانات بشكل ناجح ويرتقي لتوقعات شعبنا الفلسطيني ويحافظ على المعايير التربوية المفروضة في الإمتحانات".



وأضاف: "نحن نسير قدماً في خطوات العمل في موضوع الامتحانات، فعندما تكون الامور جاهزة فستعلن وزارة التربية والتعليم الموعد المحدد لاعلان النتائج؛ حتى يأخذ الطلاب طريقهم نحو المستقبل".



وحول ما إذا كان هناك آليات جديدة لإعلان النتائج، أوضح صالح، أنه في العادة يتم اعلان النتائج بشكل موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن امتحانات الثانوية العامة هي مظهر من مظاهر الوحدة الوطنية، والتي حافظت عليها الوزارة طوال الوقت.



وقال: "لن نسمح بأن تكون هذه الامتحانات إلا مصدر من مصادر الوحدة ويجمع كل ابناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي نتحدث باسم الجميع، بما في ذلك إجراءات إعلان النتائج".



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن آلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وإنما سيتم في المرحلة المقبلة بشكل ملائم.