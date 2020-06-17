جادو تشدد على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومة بمقاومة الاحتلال





ودعت للعمل الجاد يد بيد مع الحكومة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني لما فيه من مصلحة للوطن في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وتهديد الوجود الفلسطيني على قائمة أولويات المجتمع الدولي. كما ودعت لتكثيف العمل على اعداد نشرات تتمحور حول وباء الكورونا بهدف التوعية ومساعدة أفراد المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه للتعامل مع هذا الوباء.



كما دعت لضرورة حث أعضاء اللجنة التوجيهية للشبكة الوطنية لمؤسسة انآليند لزيادة التعاون والتبادل فيما بين أعضاء اللجنة من أجل تكثيف التحرك واقتراح مبادرات نشطة وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي نمر بها نتيجة وباء الكورونا.



ترأست جلسة الحوار رزان اللفتاوي مدير دائرة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الاوروبية، حيث تمت مناقشة الإنجازات التي قامت الشبكة بها بناء على خطة عام 2020 والإنجازات المقرر تحقيقها خلال الفترة القادمة من عام 2020، وبحضور مسؤول الملف جمانة عارف.



رام الله - دنيا الوطنعُقد في مقر وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء الموافق 17/06/2020 اجتماع لأعضاء اللجنة التوجيهية للشبكة الوطنية لمؤسسة انآليند التي تترأسها في فلسطين فدوى الشاعر من مركز القدس للنساء.افتتحت الاجتماع وكيل الوزارة أمل جادو شكعة التي بدورها أطلعت الحضور على اخر المستجدات السياسية وشددت على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال وخططه الاستيطانية التهويدية.