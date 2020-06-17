الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة السواحرة جنوب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عائلة مقدسية في بلدة السواحرة الغربية جنوب القدس المحتلة بهدم منزلها.



وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي المواطنين في السواحرة يونس جعفر، أنّ بلدية الاحتلال في القدس، داهمت منزل المواطن ياسين طه زعاترة في دير السنة وسلمته إخطاراً بهدم منزله خلال خمسة أيام، بحسب (حرية نيوز).



وأوضح جعفر أن المنزل المستهدف مقام منذ 10 سنوات، ويقطنه المواطن زعاترة وأفراد عائلته.



وأكد جعفر بأن هذا الهدم يأتي في إطار سعى الاحتلال للاستيلاء على أراضي السواحرة الغربية، ضمن مخططات تسريع الاستيطان في القدس.



وصعدت قوات الاحتلال من هدمها لمنازل المواطنين ومنشآتهم في المدينة المحتلة، بحجة عدم الترخيص، ضمن مشاريعها الاستيطانية والتهويدية.