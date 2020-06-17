الأحمد لـ "الحية": نحن صناع المقاومة الشعبية ولسنا بحاجة لشهادة واللقاء فوق أرض المعركة





وأردف الأحمد: "نحن قطعنا العلاقة مع إسرائيل، وحماس تحاول الآن تصعيد الميدان في غزة، حتى تأتي إسرائيل بالعمادي، وهذا تناقض في الموقف السياسي".



وتابع: "الدعوة لاجتماعات غير عملية الآن، إذا كان العمادي لا يعرف أن يأتي إلى غزة بسبب جائحة (كورونا)، كيف يمكن عقد اجتماع وطني في ظل هذه الظروف؟ وهل هنية قادر أن يعود إلى غزة؟".



وفيما يتعلق بحديث الحية عن المقاومة الشعبية، قال الأحمد: "حفّظناهم الكفاح المسلح بالأول، وكنا مقاومة شعبية استغرقوا وقتا طويلاً لمعرفة معناها، وجيد أنهم أصبحوا يرددون مصطلح المقاومة الشعبية".



وتابع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: نحن صناع المقاومة الشعبية ولسنا بحاجة لشهادة".



وأكد أن "همنا الأول التصدي لمؤامرة تصفية القضية الفلسطينية من خلال (صفقة القرن) والضم، فاللقاء فوق أرض المعركة والذي يحب أن يأتي، حماس، الجهاد، المريخ، أهلا وسهلاً".



وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على "أننا الآن في معركة، واللقاء في أرض المعركة وأهلا وسهلا في أي فصيل في أي وقت".

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانردّ عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية بشأن الدعوة لعقد لقاء قيادي لمواجهة مخطط الضم، بالإضافة إلى السماح لممارسة المقاومة الشعبية بالضفة الغربية.ودعا الحية خلال المؤتمر الشعبي لمواجهة قرار الضم و(صفقة القرن) الذي عقد في غزة اليوم، الرئيس محمود عباس ليسارع في عقد اجتماع وطني على أعلى المستويات، لمواجهة قرار سرقة الأراضي في الضفة.وطالب السلطة الفلسطينية، ألا تكون عائقاً أمام المقاومة الشعبية، وأمام كل أشكال المقاومة وعلى رأسها المسلحة.وقال الأحمد في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن "الذي يقول إن منظمة التحرير أكل الدهر عليها وشرب، والذي يقول إنه لن يسمح أن تبقى منظمة التحرير مختطفة، نحن نقول لهم: لن نسمح باستمرار اختطاف غزة، وأنتم غير مؤهلين للاجتماعات الآن".وأضاف: "الذي يدعو الآن لاجتماعات فهو كذاب"، مشيراً إلى "السفير القطري محمد العمادي لم تعرف حماس أن تأتي به إلى غزة".