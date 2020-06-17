شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم بمقر سلطة النقد في محافظة رام الله والبيرة، وفداً من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يتقدمهم رئيس الاتحاد السيد أسامة عمرو، بحضور المديرين التنفيذيين في سلطة النقد.

واستعرض المحافظ أمام الوفد آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإجراءات سلطة النقد والجهاز المصرفي، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمات الراهنة وفي مقدمتها فيروس كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التعليمات والإجراءات التي أصدرتها سلطة النقد خلال الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، أسهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما تطرق  المحافظ إلى أهمية برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي أطلقته سلطة النقد الشهر الماضي بحجم 300 مليون دولار، ويتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

ودار في اللقاء نقاش مستفيض حول علاقة رجال الأعمال مع البنوك وأهم المشاكل التي يواجهونها، وسبل التغلب عليها، ومنها ما يتعلق بآلية التعامل بخصوص الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وأكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز قدرة رجال الأعمال والتجار ومختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية.

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