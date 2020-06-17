قيادي بحماس يوجه دعوة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح

وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، دعوة إلى السلطة الفلسطينية وحركة فتح، داعياً لثورة عارمة في الأراضي الفلسطينية لمواجهة قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية.



وقال الحية، خلال لقاء جماهيري، الأربعاء: "آن الأوان لشعبنا أن يلملم جراحه ويوحد صفه، لمواجهة هذه المحاولة البائيسة لسرقة الأرض، وندعو السلطة وحركة فتح لمواجهة الاحتلال في خندق واحد بكل أشكال المقاومة".



وأضاف الحية: "سنقف سويًا لمواجهة المؤامرة التي تستهدف وجودنا، واليوم نقف معاً لنواجه فصلا من فصول المؤامرة التي تستهدف وجودنا، وأرضنا ومقدساتنا".



وأكمل: "الاحتلال يستغل المنطقة للتسلل لأرضنا وسلب مقدساتنا، نطالب الفصائل بخطة مستعجلة لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي".





رام الله - دنيا الوطن