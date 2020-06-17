الصحة العراقية: 61 وفاة و1554 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 61 وفاة و1554 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفاد بيان للوزارة بأنه تم فحص 13053 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 403388، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "تم تسجيل 908 حالات شفاء، ليبلغ المجموع الكلي للمتعافين 10770"، مشيرا إلى أن مجموع الوفيات بلغ 773، والاصابات 24254



وتظهر الأرقام المسجلة اليوم استقرارا في الوفيات وارتفاعا في الإصابات، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 60 وفاة و1385 إصابة جديدة.