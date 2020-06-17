الصحة القطرية: حالتا وفاة و1097 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية وحالتي وفاة وتعافي 1711 مصابا.



وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 83174، كما تم تسجيل 2 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 82"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأفادت الوزارة بأن حالتي الوفاة اللتين تم تسجيلهما اليوم تعودان لشخصين كانا قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، ويبلغان من العمر 67 عاما و87 عاما.



ولفتت الوزارة إلى تعافي 1711 شخصا من الفيروس، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة.



وذكرت الوزارة أن البلاد بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط.



ولفتت الوزارة إلى أن دولة قطر بدأت منذ الإثنين في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة (كورونا) على أربع مراحل تستمر حتى أول سبتمبر القادم، وذلك بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة.



ونبهت الوزارة إلى أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة (كورونا)، بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي التي تراعي الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع.